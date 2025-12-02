Haberler

Şanlıurfa'da Akraba Aileler Arasında Silahlı Kavga: 2 Ağır Yaralı

Eyyübiye ilçesinde akraba aileler arasında çıkan silahlı kavgada, alacak verecek meselesi yüzünden 2 kişi ağır yaralandı. Olay yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi, 3 kişi gözaltına alındı.

Kırsal Sultantepe Mahallesi'nde akraba aileler arasında alacak verecek meselesi nedeniyle yaşanan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

Kavgada ağır yaralanan H.İ. (43) ile M.M. (50) ambulanslarla Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Jandarma ekipleri kavgaya karışan biri muhtar 3 kişiyi gözaltına aldı.

