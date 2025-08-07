Şanlıurfa'da Akraba Aileler Arasında Silahlı Kavga: 1 Ölü, 3 Yaralı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde alacak meselesi yüzünden husumetli iki akraba aile arasında çıkan silahlı kavgada 42 yaşındaki Cemal Çelikli hayatını kaybederken, 3 kişi yaralandı.

1) ŞANLIURFA'DA AKRABA AİLELERİN KAVGASI: 1 ÖLÜ, 3 YARALI

ŞANLIURFA'nın Viranşehir ilçesinde alacak meselesi nedeniyle husumetli olan akraba iki aile arasında çıkan silahlı kavgada, Cemal Çelikli (42) hayatını kaybetti. 3 kişi de yaralandı.

Olay, öğle saatlerinde ilçeye bağlı Atatürk Mahallesi'nde meydana geldi. Aralarında maddi anlaşmazlık bulunan amca çocukları sokakta karşılaştı. Taraflar arasında çıkan tartışma, kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada, Cemal Çelikli başına isabet eden kurşunla ağır yaralanırken, İbrahim Halil Çelikli (34) ile kimliği henüz belirlenemeyen 2 kişi de darbedildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri kavgayı güçlükle ayırırken, yaralılar ambulansla Viranşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste tedavi altına alınan yaralılardan Cemal Çelikli, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis, hem kavganın yaşandığı sokakta hem de hastane çevresinde geniş güvenlik önlemi alırken, soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Ünlü iş adamı Halit Yukay 3 gündür kayıp! Yatın parçalanmasıyla ilgili korkunç iddia

Ünlü iş adamı 3 gündür kayıp! Parçalanan yatla ilgili korkunç iddia
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Güle güle Ahmed Kutucu! Süper Lig ekibine hayırlı olsun

Güle güle Ahmed Kutucu! Yeni takımına hayırlı olsun
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.