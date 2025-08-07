Şanlıurfa'da Akraba Aileler Arasında Silahlı Kavga: 1 Ölü, 3 Yaralı

1) ŞANLIURFA'DA AKRABA AİLELERİN KAVGASI: 1 ÖLÜ, 3 YARALI

ŞANLIURFA'nın Viranşehir ilçesinde alacak meselesi nedeniyle husumetli olan akraba iki aile arasında çıkan silahlı kavgada, Cemal Çelikli (42) hayatını kaybetti. 3 kişi de yaralandı.

Olay, öğle saatlerinde ilçeye bağlı Atatürk Mahallesi'nde meydana geldi. Aralarında maddi anlaşmazlık bulunan amca çocukları sokakta karşılaştı. Taraflar arasında çıkan tartışma, kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada, Cemal Çelikli başına isabet eden kurşunla ağır yaralanırken, İbrahim Halil Çelikli (34) ile kimliği henüz belirlenemeyen 2 kişi de darbedildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri kavgayı güçlükle ayırırken, yaralılar ambulansla Viranşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste tedavi altına alınan yaralılardan Cemal Çelikli, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis, hem kavganın yaşandığı sokakta hem de hastane çevresinde geniş güvenlik önlemi alırken, soruşturma sürüyor.