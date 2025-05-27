Şanlıurfa'da Akıntıya Kapılan Çocuk için Arama Çalışmaları Başlatıldı

Şanlıurfa'da Akıntıya Kapılan Çocuk için Arama Çalışmaları Başlatıldı
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Haliliye ilçesinde sulama kanalına giren 13 yaşındaki Suriye uyruklu Ahmet Ali, akıntıya kapıldı. Olay yerine dalgıç polisler ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi.

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde sulama kanalında akıntıya kapılan çocuk için arama çalışması başlatıldı.

İlçeye bağlı kırsal Şeyhçoban Mahallesi civarında dün sulama kanalına giren Suriye uyruklu Ahmet Ali (13), bir süre sonra akıntıya kapıldı.

Durumu fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine İl Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği'nde görevli dalgıç polisler, Şanlıurfa Arama Kurtarma (ŞUAK) ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Ekipler, su altında ve üstünde Ali'yi arama çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: AA / Cebrail Caymaz - Güncel
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