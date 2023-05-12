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Şanlıurfa'da akıma kapılan işçi hayatını kaybetti

Şanlıurfa'da akıma kapılan işçi hayatını kaybetti

Güncel Haberler

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde elektrik akımına kapılan işçi yaşamını yitirdi.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde elektrik akımına kapılan işçi yaşamını yitirdi.

Endarlı Mahallesi'nde sulama amacıyla kullanılan trafodaki arızayı gidermeye çalışan elektrik ustası Sinan Çelik (58), akıma kapılarak aşağı düştü.

Ağır yaralanan Çelik, 112 Acil Sağlık ekibince kaldırıldığı Siverek Devlet Hastanesi'ndeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Çelik'in cenazesi, hastanenin morguna konuldu.

Kaynak: AA / Cuma Sarı - Güncel

Sinan Çelik Şanlıurfa Güncel Haberler

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