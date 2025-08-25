Şanlıurfa'da Akaryakıt Yüklü Tankerin Kamyonete Çarpması Sonucu 4 Yaralı
Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde gerçekleşen kazada, akaryakıt yüklü tankerin kamyonete çarpması sonucu 4 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
73 ABE 842 plakalı akaryakıt tankeri, Şanlıurfa-Gaziantep otoyolunun Demircik mevkisinde yoğurt ve ayran taşıyan 44 NR 868 plakalı kamyonete arkadan çarptı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Araçlarda sıkışan ikisi sürücü 4 yaralı, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Kaza nedeniyle tek istikametten sağlanan ulaşım, ekiplerin çalışmasının ardından normale döndü.
Kaynak: AA / Rauf Maltaş - Güncel