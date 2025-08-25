Şanlıurfa'da Akaryakıt Yüklü Tankerin Kamyonete Çarpması Sonucu 4 Yaralı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde gerçekleşen kazada, akaryakıt yüklü tankerin kamyonete çarpması sonucu 4 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde akaryakıt yüklü tankerin kamyonete çarptığı kazada 4 kişi yaralandı.

73 ABE 842 plakalı akaryakıt tankeri, Şanlıurfa-Gaziantep otoyolunun Demircik mevkisinde yoğurt ve ayran taşıyan 44 NR 868 plakalı kamyonete arkadan çarptı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Araçlarda sıkışan ikisi sürücü 4 yaralı, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle tek istikametten sağlanan ulaşım, ekiplerin çalışmasının ardından normale döndü.

Kaynak: AA / Rauf Maltaş - Güncel
22 yaşındaki Helin'e ne oldu? Ölmeden önce arkadaşına bu mesajı atmış

22 yaşındaki Helin'in sır ölümü! Arkadaşına bu mesajı atmış
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hande Erçel ve Hakan Sabancı ayrılığına Ece Erken'den çarpıcı yorum

Ece Erken ayrılığın perde arkasını canlı yayında açıkladı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.