Şanlıurfa'da Akaryakıt Yüklü Tanker Devrildi, Yangın Çıktı

Şanlıurfa'da Akaryakıt Yüklü Tanker Devrildi, Yangın Çıktı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Haliliye ilçesinde devrilen akaryakıt yüklü tankerde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Sürücü hafif yaralı olarak kurtuldu.

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde devrilen akaryakıt yüklü tankerde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Halil K. idaresindeki 63 L 1909 plakalı akaryakıt yüklü tanker, kırsal Örencik Mahallesi yakınlarında kontrolden çıkarak devrildi.

Hafif yaralanan sürücü araçtan çıkmayı başardı.

Kaza sonrasında tankerde çıkan yangın, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerinin köpükle müdahalesiyle söndürüldü.

Kaynak: AA / Müslüm Etgü - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.