Şanlıurfa'da Akaryakıt Yüklü Tanker Devrildi, Yangın Çıktı

Şanlıurfa'da Akaryakıt Yüklü Tanker Devrildi, Yangın Çıktı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şanlıurfa-Mardin kara yolunda akaryakıt yüklü bir tanker şarampole devrilerek yangın çıkardı. Şoför yaralandı, yangın itfaiye tarafından söndürüldü.

ŞANLIURFA'da akaryakıt yüklü tanker şarampole devrildi. Çıkan yangın itfaiye tarafından söndürülürken, tanker şoförü yaralandı.

Kaza, Şanlıurfa- Mardin kara yolu Örencik Mahallesi yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, kent merkezine doğru seyir halinde olan Halil Kayan yönetimindeki 33 CTS 22 plakalı akaryakıt yüklü tanker, şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Bu sırada aracın alt bölümünde yangın çıktı. Olayı görenlerin ihbarla bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı Halil Kayan ambulansla hastaneye kaldırılırken, yangın akaryakıt deposuna sıçramadan söndürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.