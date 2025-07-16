Şanlıurfa'da Akaryakıt Tankeri Devrildi, Yangın Çıktı
Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde devrilen akaryakıt tankeri alev aldı. Sürücü yaralanmadan kurtulurken, olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde devrilen akaryakıt tankeri yandı.
Alınan bilgiye göre, Ahmet E. idaresindeki 27 L 0641 plakalı tanker, Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu Şanlıurfa bağlantısının 35'inci kilometresinde devrildi.
Kazada sürücü kendi imkanlarıyla araçtan çıkarken, akaryakıt yüklü tanker ise alev aldı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrası yangın söndürüldü.
Kaynak: AA / Eşber Ayaydın - Güncel