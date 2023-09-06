Şanlıurfa'da AK Parti İl Başkanının oğlunun silahla vurulma anı kamerada

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da, AK Parti İl Başkanı Ali İhsan Delioğlu'nun oğlu Muhammed Mücahit Delioğlu'nun tabancayla ayağından vurulma anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 2 Eylül Cumartesi günü, Haliliye ilçesine bağlı Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. AK Parti İl Başkanı Ali İhsan Delioğlu'nun oğlu aynı zamanda Judo Federasyonu Şanlıurfa Temsilcisi olan Muhammed Mücahit Delioğlu (33), kafenin önünde telefonla konuşurken silahlı saldırıya uğrayıp ayağından yaralandı. Saldırıyı gerçekleştiren şüpheliler, otomobille kaçtı. Yaralı Delioğlu, olay yerine giden sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Ameliyata alınan ve ayağındaki kurşun çıkarılan Delioğlu'nun sağlık durumunu iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme başlatan Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Delioğlu'nu vuran 2 kişinin eşkalini ve kaçış güzergahını güvenlik kameralarıyla tespit etti. Ekipler daha sonra 2 şüpheliyi kaçtıkları otomobil ve tabancayla yakaladı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Abdulselam ile Abdulkadir A., sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

Vurulma anı kamerada

Kafe önünde cep telefonla konuşan Mücahit Delioğlu'nun tabancayla ayağından vurulduktan sonra yere düşmesi ve saldırganın kaçtığı anlar işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.