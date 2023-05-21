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Şanlıurfa'da Aileler Arasında Arazı Kavgası: 7 Yaralı

Güncel Haberler

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan taşlı, sopalı, silahlı kavgada 2 aileden toplam 7 kişi yaralandı. Olay cep telefonu kamerasına yansıdı.

Ailelerin taşlı, sopalı, silahlı arazı kavgası cep telefonu kamerasında: 7 yaralı

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde 2 ailenin karıştığı taş, sopa ve silahların kullanıldığı kavgada 7 kişi yaralandı.

Olay, İlçeye bağlı Gürakar Kırsal Mahallesinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre daha önce arazi anlaşmazlığı nedeniyle aralarında husumet bulunan 2 aile arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede taş, sopa ve silahların kullanıldığı kavgaya dönüştü. Meydana gelen kavgada her 2 aileden toplam 7 kişi yaralandı. Yaralılar arasında silah mermilerinin de isabet ettiği kişilerin olduğu öğrenildi.

İhbar üzerine Kırsal Mahalleye çok sayıda Jandarma ve 112 Acil Ekipleri sevk edildi. Yaralılar Ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesine kaldırılırken, jandarma Hastane çevresinde ve Mahallede geniş güvenlik önlemleri aldı.

Yaralılardan bazıları Şanlıurfa'da bulunan değişik hastanelere sevk edilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Mevlüt Bayraktar - Güncel

Şanlıurfa Jandarma Gürakar Siverek Güncel Haberler

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