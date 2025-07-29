Şanlıurfa'da Aile İçi Tartışma Kanlı Bitti

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Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde, arazi sulaması nedeniyle tartışan amca ve yeğeni arasında çıkan kavgada, yeğen İsmail A. tüfekle ağır yaralandı. Olay sonrası amca Mustafa A. jandarmaya teslim oldu.

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde tartıştığı amcası tarafından tüfekle vurulan kişi ağır yaralandı.

Dilimli Mahallesi'nde ikamet eden İsmail A. (37) ile amcası Mustafa A. arasında arazi sulaması nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine amca, tüfekle yeğenine ateş etti.

Vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden saçmalarla ağır yaralanan İsmail A, Harran Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.

Amca Mustafa A. ise jandarma ekiplerine teslim oldu.

Kaynak: AA / Rauf Maltaş - Güncel
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