Haberler

Şanlıurfa'da Aile Aracında Kaza: 5 Yaralı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde kontrolden çıkan otomobil şarampole devrildi. Kazada aynı aileden 5 kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde şarampole devrilen otomobildeki aynı aileden 5 kişi yaralandı.

R.Ö idaresindeki 34 RH 7665 plakalı otomobil, kırsal Demirci Mahallesi yakınlarında kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Kazada, sürücü ile otomobildeki aynı aileden 4 kişi yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulansla Viranşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Reşit Dağ - Güncel
Esir takası öncesi skandal görüntüler! İsrail'den Filistinli tutsaklara işkence

Esir takası öncesi skandal! İsrail'den Filistinli tutsaklara işkence
Katy Perry ile Justin Trudeau lüks yatta dudak dudağa görüntülendi

Dünya bu kareleri konuşuyor! Eski Başbakan lüks yatta aşka geldi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçelilere 'Keşke gitmeseydi' dedirten gol

Fenerlileri kahreden gol
Katy Perry ile Justin Trudeau lüks yatta dudak dudağa görüntülendi

Dünya bu kareleri konuşuyor! Eski Başbakan lüks yatta aşka geldi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.