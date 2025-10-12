Şanlıurfa'da Aile Aracında Kaza: 5 Yaralı
Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde kontrolden çıkan otomobil şarampole devrildi. Kazada aynı aileden 5 kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.
Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde şarampole devrilen otomobildeki aynı aileden 5 kişi yaralandı.
R.Ö idaresindeki 34 RH 7665 plakalı otomobil, kırsal Demirci Mahallesi yakınlarında kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
Kazada, sürücü ile otomobildeki aynı aileden 4 kişi yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulansla Viranşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.