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Şanlıurfa'da Aidat Kavgası: 11 Yaralı

Şanlıurfa'da Aidat Kavgası: 11 Yaralı
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Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde aidat ödemesi nedeniyle apartman sakinleri arasında çıkan kargaşada 11 kişi yaralandı. Olayın kontrol altına alınması için polis havaya ateş açmak zorunda kaldı.

ŞANLIURFA'da, apartmanda yaşayanlar arasında 'aidat ödemesi' nedeniyle kavga çıktı. Taş ve sopaların kullanıldığı, 11 kişinin yaralandığı kavgayı polis ekipleri, havaya ateş açarak sonlandırdı.

Olay, dün akşam saatlerinde, Siverek ilçesi Ayvanat Mahallesi'nde meydana geldi. Apartman komşuları arasında aidat ödemesi nedeniyle çıkan tartışma, taş ve sopaların kullanıldığı kavgaya dönüştü. Kavgayı görenlerin ihbarıyla adrese çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis, uyarıya rağmen kavgayı sürdüren tarafları ayırmak için havaya ateş açtı. Olayda yaralanan 11 kişi hastaneye kaldırıldı.

Çevredekilerin cep telefonu kamerasıyla görüntülediği olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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