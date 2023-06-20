Şanlıurfa'da ağır vasıta araç denetiminde sürücülere para cezası

Şanlıurfa'da şehir merkezine giriş yapan ağır vasıta araçlarına yönelik denetim gerçekleştirildi.

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince, şehir merkezine giriş yapan 44 ağır vasıta aracı denetlendi.

Denetimlerde evrakları eksik olan ve kurallara uymayan araç sürücülerine 23 bin 940 lira idari para cezası uygulandı.