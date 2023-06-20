Üye Girişi
Haberler
Şanlıurfa'da ağır vasıta araç denetiminde sürücülere para cezası

Şanlıurfa'da ağır vasıta araç denetiminde sürücülere para cezası

Güncel Haberler

Şanlıurfa'da şehir merkezine giriş yapan ağır vasıta araçlarına yönelik denetim gerçekleştirildi.

Şanlıurfa'da şehir merkezine giriş yapan ağır vasıta araçlarına yönelik denetim gerçekleştirildi.

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince, şehir merkezine giriş yapan 44 ağır vasıta aracı denetlendi.

Denetimlerde evrakları eksik olan ve kurallara uymayan araç sürücülerine 23 bin 940 lira idari para cezası uygulandı.

Kaynak: AA / Müslüm Etgü - Güncel

Emniyet Müdürlüğü Şanlıurfa Tragger Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title