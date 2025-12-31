Şanlıurfa'yı Mardin ve Diyarbakır'a bağlayan yollar tır ve kamyon geçişlerine kapatıldı

Şanlıurfa Valiliği, kar yağışı, tipi ve donun etkisini artırması nedeniyle Diyarbakır ve Mardin kara yollarının tır ve kamyonların geçişine kapatıldığını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, kentin doğu ve güneydoğu yönündeki ulaşımın sağlandığı güzergahlarda olumsuz hava koşullarının etkisini sürdürdüğü belirtildi.

Ulaşım güvenliği gerekçesiyle bazı yollarda ağır tonajlı araçların geçişinin kapatıldığı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Şanlıurfa-Mardin, Şanlıurfa-Diyarbakır kara yollarında tedbir amaçlı olarak ikinci bir duyuruya kadar tır ve kamyonların trafikte bulunmasına izin verilmeyecektir. Bu araçlar Şanlıurfa-Mardin yolunda Mardin istikametinde 12. kilometrede, Şanlıurfa-Diyarbakır yolunda ise Diyarbakır istikametindeki 12. kilometrede bulunan akaryakıt istasyonundaki depolama alanlarında bekletilecektir."