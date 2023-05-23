ŞANLIURFA'DA AĞIR HASARLI BİNA KONTROLLÜ ŞEKİLDE YIKILDI

KAHRAMANMARAŞ merkezli depremlerin vurduğu Şanlıurfa'da, ağır hasarlı binaların yıkımı devam ediyor. Yapılan denetimlerde ağır hasarlı olduğu belirlenerek boşaltılan 5 katlı bina iş makineleriyle kontrollü olarak yıkıldı.

Depremlerde 351 kişinin hayatını kaybettiği Şanlıurfa'da, acil yıkılması gereken ve ağır hasarlı olan büyük bölümü yarım asırlık binaların yıkım çalışmaları sürdürülüyor. Kentte 5 katlı Durak Nahya Apartmanı'nın da ağır hasarlı olduğunun tespit edilmesinin ardından iş makineleriyle kontrolü yıkımına başlandı. Apartman, ekiplerin çevre güvenliği almasının ardından iş makineleriyle yıkıldı. Cep telefonlarına yansıyan görüntülerde 35 yıllık bina iş makinası tarafından kolona darbe vurulmasıyla birlikte 5 saniye içersinde büyük gürültüyle yıkıldı. Yıkılan binanın ardından toz bulutu yükseldi.