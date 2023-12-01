Şanlıurfa'da ağır hasarlı 10 katlı iş merkezi yıkıldı

ŞANLIURFA'nın Birecik ilçesinde depremde ağır hasar gören 10 katlı iş merkezinin yıkıldı. Bu anlar çevredeki bir kişi tarafından görüntülendi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar alan Birecik ilçesindeki 10 katlı iş merkezi için yıkım kararı verildi. Yıkım için binanın bulunduğu sokak araç ve yaya trafiğine kapatıldı. İlçenin ilk yüksek katlı binası olma özelliğini taşıyan 10 katlı bina, saniyeler içerisinde yerle bir oldu. Bu sırada yıkımı izleyenlerin kaçmaya çalışması ve yaşanan panik anları ise yine cep telefonu kamerasına yansıdı.