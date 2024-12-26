Şanlıurfa'da 9 Kilo Kubar Esrar Ele Geçirildi
Şanlıurfa'da gerçekleştirilen bir operasyonda 9 kilo 750 gram kubar esrar ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı. Vali Hasan Şıldak, zehir tacirlerine karşı mücadelenin süreceğini açıkladı.
Şanlıurfa'da 9 kilo 750 gram kubar esrar ele geçirilen operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.
Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kentte zehir tacirlerine karşı kararlı mücadelenin devam ettiğini belirtti.
İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan çalışmada, 9 kilo 750 gram kubar esrar ele geçirildiğini aktaran Şıldak, 1 şüphelinin gözaltına alındığını kaydetti.