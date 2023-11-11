Haberler

Şanlıurfa'da 9 kilo 350 gram skunk ele geçirildi

 - Güncelleme:

Güncel Haberler

Şanlıurfa'da 9 kilo 350 gram skunk ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Şanlıurfa'da 9 kilo 350 gram skunk ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin uyuşturucu kullanımı ve satışıyla mücadelesi sürüyor.

Ekiplerce bu kapsamda düzenlenen operasyonda, 9 kilo 350 gram skunk ele geçirildi.

Gözaltına alınan 1 zanlı emniyet müdürlüğüne götürüldü.

Kaynak: AA / Güncel

Emniyet Müdürlüğü Şanlıurfa Narkotik Suç Hukuk Güncel Haberler

title