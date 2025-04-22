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Şanlıurfa'da 9 Araç Kundaklandı

Şanlıurfa'da 9 Araç Kundaklandı
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Şanlıurfa'nın Akabe Mahallesi'nde park halindeki 9 araç kundaklandı. Olayı gerçekleştirdiği öne sürülen Emin B. mahalleli tarafından yakalanarak polise teslim edildi. Araç sahipleri yangından büyük zarar gördü.

ŞANLIURFA'da sokakta park halindeki 9 araç kundaklandı. Araçları ateşe verdiği öne sürülen Emin B., mahalleli tarafından yakalanarak polise teslim edildi.

Olay, gece saatlerinde Akabe Mahallesi'nde meydana geldi. Mahalleli tarafından sokağa park edilen minibüs, hafif ticari araç ve otomobillerden oluşan 9 araç üzerine yanıcı madde dökülerek ateşe verildi. Alevleri fark eden mahalleli, durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine sevk edilen ekipler, alevleri kısa sürede söndürdü. Araçları ateşe verdiği iddia edilen Emin B. ise mahalleli tarafından yakalanıp, polise teslim edildi.

Akabe Mahallesi Muhtarı Ahmet Karademir, gece yaşanan olayın mahallede büyük tedirginliğe yol açtığını söyledi.

Kundaklanan araçlardan birinin sahibi olan Melikşah Kılıç da yangında kendi minibüsünün de bulunduğu 9 aracın büyük hasar gördüğünü söyledi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber-Kamera: Ali LEYLAK-ŞANLIURFA - DHA

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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