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Şanlıurfa'da 83 kaçak göçmen yakalandı

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Şanlıurfa'da 83 kaçak göçmen yakalandı

ŞANLIURFA'da, yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 83 göçmen yakalandı, göçmen kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli ise tutuklandı.

ŞANLIURFA'da, yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 83 göçmen yakalandı, göçmen kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli ise tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Eyyübiye, Akçakale, Birecik ve Harran ilçelerinde yapılan yol kontrollerinde şüphe üzerine bazı sürücüleri durdurdu. Ekipler, yasa dışı yollarla yurda girdiği tespit edilen, aralarında kadın ve çocukların da olduğu 83 göçmeni yakaladı. Kaçak göçmenler, sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. Göçmenlerin yasa dışı geçişlerini sağladıkları iddiasıyla gözaltına alınan, ismi açıklanmayan 2 şüpheli de sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Akçakale Harran Göçmen Güncel Haberler

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