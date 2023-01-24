Şanlıurfa'da 83 düzensiz göçmen yakalandı Güncel Haberler Şanlıurfa'da, yasa dışı yollarla yurda giren 83 düzensiz göçmen yakalandı. Şanlıurfa'da, yasa dışı yollarla yurda giren 83 düzensiz göçmen yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin göçmen kaçakçılığını önleme çalışmaları devam ediyor. Bu kapsamda, kent merkezi, Eyyübiye, Akçakale, Birecik ve Harran ilçelerinde bazı adreslere düzenlenen operasyonlarda 83 düzensiz göçmen yakalandı. Düzensiz göçmenler, İl Göç İdaresi ekiplerine teslim edildi. Göçmen kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. Olayla ilgili 4 kişi hakkında da Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı. Kaynak: AA / Güncel Şanlıurfa Harran Göçmen Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Şanlıurfa'da 83 düzensiz göçmen yakalandı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.