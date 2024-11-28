Şanlıurfa'da 812 Karton Kaçak Sigara Ele Geçirildi
Şanlıurfa'da düzenlenen operasyonda gümrük kaçağı 812 karton sigara ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.
Şanlıurfa'da 812 karton gümrük kaçağı sigara ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gümrük kaçağı sigara bulunduğu belirlenen 2 adrese yönelik operasyon düzenlendi.
Yapılan aramalarda 812 karton gümrük kaçağı sigara ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.