Şanlıurfa'da 8 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı
Şanlıurfa'da yapılan operasyonda, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından belirlenen bir adreste 8 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.
Şanlıurfa'da 8 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince uyuşturucu ile mücadele çalışmaları devam ediyor.
Bu kapsamda, belirlenen bir adrese düzenlenen operasyonda 8 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.