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Şanlıurfa'da 8 Kilo Sentetik Uyuşturucu Ele Geçirildi

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Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde yapılan operasyonda 8 kilo 210 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi ve 1 şüpheli gözaltına alındı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde 8 kilo 210 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Siverek Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliğince bir iş yerinde yapılan aramada, 8 kilo 210 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Güncel

Şanlıurfa Narkotik Suçlar Güvenlik Uyuşturucu Hukuk Güncel Haberler

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