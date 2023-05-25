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Şanlıurfa'da 74 kilo 800 gram skunk ele geçirildi

Şanlıurfa'da 74 kilo 800 gram skunk ele geçirildi

Güncel Haberler

Şanlıurfa'da 74 kilo 800 gram uyuşturucu ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Şanlıurfa'da 74 kilo 800 gram uyuşturucu ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu kullanımı ve satışıyla mücadele kapsamında kent girişinde 2 aracı durdurdu.

Yapılan aramada, 74 kilo 800 gram skunk ele geçirildi.

Araçtaki 3 şüpheli, "uyuşturucu ticareti yapmak ve nakletmek" suçundan gözaltına alındı.

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Kaynak: AA / Müslüm Etgü - Güncel

Emniyet Müdürlüğü Şanlıurfa Narkotik Güncel Haberler

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