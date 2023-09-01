Şanlıurfa'da 7 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı
Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, uyuşturucu kullanımı ve satışıyla mücadele çerçevesinde bir adrese operasyon düzenledi. Adreste yapılan aramada piyasaya sürülmek üzere hazırlanmış 7 kilo sentetik uyuşturucu ele geçirildi. 2 şüpheli gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Şanlıurfa'da 7 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, uyuşturucu kullanımı ve satışıyla mücadele çerçevesinde bir adrese operasyon düzenledi. Adreste yapılan aramada piyasaya sürülmek üzere hazırlanmış 7 kilo sentetik uyuşturucu ele geçirildi. 2 şüpheli gözaltına alındı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ŞANLIURFA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel