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Şanlıurfa'da 7 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı

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Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, uyuşturucu kullanımı ve satışıyla mücadele çerçevesinde bir adrese operasyon düzenledi. Adreste yapılan aramada piyasaya sürülmek üzere hazırlanmış 7 kilo sentetik uyuşturucu ele geçirildi. 2 şüpheli gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Şanlıurfa'da 7 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, uyuşturucu kullanımı ve satışıyla mücadele çerçevesinde bir adrese operasyon düzenledi. Adreste yapılan aramada piyasaya sürülmek üzere hazırlanmış 7 kilo sentetik uyuşturucu ele geçirildi. 2 şüpheli gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Emniyet Müdürlüğü Şanlıurfa Narkotik Suç Hukuk Güncel Haberler

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