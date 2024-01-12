Şanlıurfa'da 7 Kilogram Sentetik Uyuşturucu Ele Geçirildi
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda, durdurulan bir araçta yapılan aramada 7 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde 7 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince "narkotik suçlarla mücadele" kapsamında düzenlenen operasyonda durdurulan bir araçta yapılan aramada, 7 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Olaya ilişkin gözaltına alınan 2 şüpheli, İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.