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Şanlıurfa'da 7 Kilogram Sentetik Uyuşturucu Ele Geçirildi

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Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda, durdurulan bir araçta yapılan aramada 7 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde 7 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince "narkotik suçlarla mücadele" kapsamında düzenlenen operasyonda durdurulan bir araçta yapılan aramada, 7 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Olaya ilişkin gözaltına alınan 2 şüpheli, İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.

Kaynak: AA / Güncel

Şanlıurfa Gözaltı Suç Operasyon Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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