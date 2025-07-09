Şanlıurfa'da 65 Tabanca ve Mermiler Ele Geçirildi, 2 Zanlı Tutuklandı

Şanlıurfa'da 65 Tabanca ve Mermiler Ele Geçirildi, 2 Zanlı Tutuklandı
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Şanlıurfa'da bir otomobilin motor bölümünde ruhsatsız 65 tabanca, 79 şarjör ve 50 mermi bulundu. Olayla ilgili 2 zanlı tutuklandı.

Şanlıurfa'da bir otomobilin motor bölümünde ruhsatsız 65 tabanca, 79 şarjör ve 50 mermi ele geçirildi, 2 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, takibe aldıkları bir otomobili Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu Şanlıurfa gişeleri civarında durdurup arama yaptı.

Otomobilin motor kısmını kontrol eden ekipler, çuvallara yerleştirilmiş 65 tabanca, 79 şarjör ve 50 mermi buldu.

Gözaltına alınan 2 zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Eşber Ayaydın - Güncel
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