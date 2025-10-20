Haberler

Şanlıurfa'da 645 Kaçak Cep Telefonu Ele Geçirildi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şanlıurfa'da yapılan operasyonda bir aracın gizli bölmesinde gümrük kaçağı 645 cep telefonu bulundu. Gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.

Şanlıurfa'da bir aracın gizli bölmesinde gümrük kaçağı 645 cep telefonunun ele geçirildiği operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince cep telefonu kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışma başlatıldı.

Ekiplerce belirlenen bir araca düzenlenen operasyonda, gizli bölmesinde gümrük kaçağı 645 cep telefonu ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden biri tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Paylaşılan görüntülerde ekiplerin seyir halindeki bir aracı takip ederek durdurması ve aracın gizli bölmelerine yerleştirilen telefonları çıkarması yer alıyor.

Kaynak: AA / Cebrail Caymaz - Güncel
Ekrem İmamoğlu'nun diploma davası 8 Aralık'a ertelendi

İmamoğlu'nun olaylı diploma davasında yeni gelişme
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hatay'da sel! Engelli kadın tekerlekli sandalyesiyle suya kapıldı

Görüntü Türkiye'den! Alt geçitte can pazarı
Neye uğradığını şaşırdı! Arda Güler'i maç sonunda şaşkına çeviren istek

Neye uğradığını şaşırdı! Arda'yı şoke eden istek
Telefon bağımlısı gençten ailelere tavsiye: Küçükken çocuklara telefon vermeyin

Vali emriyle duş alan gencin ailelere önemli bir çağrısı var
Bodo/Glimt'in Galatasaray korkusu: Uzak durun

Bodo/Glimt'in Galatasaray korkusu: Uzak durun
Hatay'da sel! Engelli kadın tekerlekli sandalyesiyle suya kapıldı

Görüntü Türkiye'den! Alt geçitte can pazarı
Ne silah ne de uyuşturucu! Asayiş kontrolünde cebinden çıkan şok etti

Ne silah ne de uyuşturucu! Asayiş kontrolünde cebinden çıkan şok etti
Fatih Ürek ile ilgili zayıflama iğnesi iddiasına yalanlama

Günlerdir konuşuluyor! Fatih Ürek'le ilgili korkutan iddiaya yanıt var
Hollywood yıldızı İstanbul'da! Yüzünü gizleyerek otele girdi

Ünlü oyuncu Sarıyer'de! Yüzünü gizleyerek otele girdi
İçişleri Bakanı Yerlikaya: Hiç kimse polisimize 'düşman' deme alçaklığına cüret edemez

Polisimize "Düşman" denmesine Bakan Yerlikaya'nın tepkisi sert oldu
Liseyi karıştıran müstehcen fotoğraf! Protesto sırasında arbede yaşandı

Liseyi karıştıran müstehcen fotoğraf! Okul önünde büyük arbede yaşandı
TBMM'deki torba teklife eklenecek! 1 milyon 491 bin kişinin borcu siliniyor

Hükümet düğmeye bastı! Yüz binlerce vatandaşın borcu siliniyor
KKTC'nin yeni lideri Tufan Erhürman'a Güney Kıbrıs'tan sürpriz teklif

KKTC'nin yeni liderine Güney Kıbrıs'tan sürpriz teklif
50 bin euroya aldılar! Süper Lig'in profilsiz yıldızı

50 bin euroya aldılar! Süper Lig'in profilsiz yıldızı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.