Şanlıurfa'da 645 Kaçak Cep Telefonu Ele Geçirildi

Şanlıurfa'da bir aracın gizli bölmesinde gümrük kaçağı 645 cep telefonunun ele geçirildiği operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince cep telefonu kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışma başlatıldı.

Ekiplerce belirlenen bir araca düzenlenen operasyonda, gizli bölmesinde gümrük kaçağı 645 cep telefonu ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden biri tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Paylaşılan görüntülerde ekiplerin seyir halindeki bir aracı takip ederek durdurması ve aracın gizli bölmelerine yerleştirilen telefonları çıkarması yer alıyor.