Şanlıurfa'da 64 kilogram uyuşturucu skunk maddesi ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 50 şüpheliden 11'i tutuklandı.

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, uyuşturucu madde kullanımı ve satışını engellemeye yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, istihbarat çalışmaları neticesinde 12-13 Eylül 2023 tarihlerinde belirlenen bazı adreslere operasyon düzenledi. Operasyonlarda, 64 kilo 410 gram uyuşturucu skunk, 90 gram metamfetamin, 18 gram sentetik kannobinoid, 7 adet ecstasy hap, 30 adet sentetik ecza hap, 2 adet ruhsatsız tabanca ve 10 adet fişek ve uyuşturucu madde ticaretinden kazanıldığı değerlendirilen 6 bin TL para ele geçirdi. Operasyon sonucunda gözaltına alınan 50 şüpheli gözaltına alındı.

Olayda yakalanan 50 şüpheliden 11'i sevk edildiği adli mercilerce tutuklandı. - ŞANLIURFA