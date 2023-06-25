Şanlıurfa'da 6 yaşındaki çocuk elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti
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Mehmet Aslan (6), evlerinde vantilatörün yanında oynarken açıkta bulunan elektrik kablosuna temas etmesi sonucu akıma kapıldı. Ağır yaralanan Aslan, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Şanlıurfa'da elektrik akımına kapılan 6 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.
Mehmet Aslan (6), Eyyübiye ilçesi kırsal Tuzluca Mahallesi'nde evlerinde vantilatörün yanında oynarken açıkta bulunan elektrik kablosuna temas etmesi sonucu akıma kapıldı.
Ağır yaralanan Aslan, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kaynak: AA / Rauf Maltaş - Güncel