Şanlıurfa'da 6 yaşındaki çocuk elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti

Mehmet Aslan (6), evlerinde vantilatörün yanında oynarken açıkta bulunan elektrik kablosuna temas etmesi sonucu akıma kapıldı. Ağır yaralanan Aslan, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.