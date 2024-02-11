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Şanlıurfa'da 6 Şubat Deprem Şehitlerini Anma Programı Düzenlendi

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Şanlıurfa'da, 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerin birinci yılı dolayısıyla "Tedbirden Tefekküre 6 Şubat Deprem Şehitlerini Anma Programı" düzenlendi.

Şanlıurfa'da, 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerin birinci yılı dolayısıyla "Tedbirden Tefekküre 6 Şubat Deprem Şehitlerini Anma Programı" düzenlendi.

Beşir Derneği tarafından GAP Tarımsal Araştırma Merkezi Konferans Salonu'nda düzenlenen program, Kur'an-ı Kerim okunmasıyla başladı.

Çok sayıda gönüllünün katıldığı etkinlikte, depremde hayatını kaybedenler için dua edilip, deprem bölgelerinde gerçekleştirilen çalışmaların anlatıldığı slayt sunumu yapıldı.

Beşir Derneği Genel Başkanı Fatih Sarıyar, programda, "Asrın felaketi" üzerinden bir yıl geçtiğini hatırlatarak, Türkiye'nin kötü günlerde asrın birlikteliğini sergilediğini söyledi.

Türkiye'nin büyük bir seferberlik ruhuyla yaralarını sarmak için gayret gösterdiğini anlatan Sarıyar, şöyle devam etti:

"İlk andan itibaren devletimiz var olsun her türlü kurumuyla, imkanıyla, afet bölgesindeydi. Valilikler koordinasyonunda binlerce yardım tırını bölgeye gönderdiler. Vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılamak üzere gönül birlikteliği yaptık. 85 milyon olarak deprem bölgesinde yaşanan acıları derinden hep beraber hissettik. Bir yılın sonuna geldiğimiz zaman yaraların büyük ölçüde sarıldığını şehirlerimizin yeniden hayata dönme noktasında hızlıca altyapı, üstyapı ve şehirlerin canlanmasıyla ilgili ticaretin canlanmasıyla ilgili faaliyetlerin yapıldığını hep beraber müşahede etmekteyiz. Büyük bir acı yaşadık. Yüzyıllarca bu acıdan bahsedeceğiz. Birlikteliğimiz, kardeşliğimiz, bütünlüğümüz bu acımızdan çok daha büyük. Birlikteliğimiz bu acılarımızın ilacı oldu. Bu anlamda devletimize, milletimize çok teşekkür etmek istiyorum."

Kaynak: AA / Güncel

Kahramanmaraş Şanlıurfa Türkiye Deprem Deprem Güncel Haberler

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