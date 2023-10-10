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Şanlıurfa'da 6 kilo 150 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı

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Şanlıurfa'da polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda 6 kilo 150 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Olayla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı.

Şanlıurfa'da 6 kilo 150 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin, uyuşturucu kullanımı ve satışıyla mücadele çalışmaları sürüyor.

Ekipler, bir adrese düzenledikleri operasyonda 6 kilo 150 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.

Olayla ilgili 4 zanlı gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Güncel

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