Şanlıurfa'da 6 kilo 150 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı
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Şanlıurfa'da polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda 6 kilo 150 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Olayla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı.
Şanlıurfa'da 6 kilo 150 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin, uyuşturucu kullanımı ve satışıyla mücadele çalışmaları sürüyor.
Ekipler, bir adrese düzenledikleri operasyonda 6 kilo 150 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.
Olayla ilgili 4 zanlı gözaltına alındı.
Kaynak: AA / Güncel