Şanlıurfa'da 6 Firari Hükümlü Yakalandı

Şanlıurfa'da 6 Firari Hükümlü Yakalandı
Şanlıurfa'da çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 6 firari hükümlü, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından yapılan operasyonla yakalandı. Hükümlüler, cezaevine teslim edildi.

Şanlıurfa'da çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 6 firari hükümlü yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Şanlıurfa'da aranan şahısların yakalanmasına yönelik İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından çalışma başlatıldı.

Belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, 6 yıl ile 28 yıl arasında değişen kesinleşmiş hapis cezası bulunan 6 hükümlü yakalandı.

Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, jandarma birimlerini tebrik ederek, Şanlıurfa'nın huzuru için bütün güvenlik güçlerinin koordinasyon içinde çalışmalarına devam edeceğini kaydetti.

Kaynak: AA / Cebrail Caymaz - Güncel
500
