Şanlıurfa'da 6 Buçuk Kilo Skunk Maddesi Ele Geçirildi
Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen operasyonda 6 buçuk kilo skunk maddesi ele geçirildi. Operasyon sonucunda 1 şahıs gözaltına alındı ve soruşturma devam ediyor.
Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen operasyonda 6 buçuk kilo skunk maddesi ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, düzenledikleri operasyonda 6 buçuk kilo skunk maddesi ele geçirdi. Gözaltına alınan 1 şahıs emniyete götürülürken olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor. - ŞANLIURFA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel