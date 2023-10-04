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Şanlıurfa'da 6 Buçuk Kilo Skunk Maddesi Ele Geçirildi

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen operasyonda 6 buçuk kilo skunk maddesi ele geçirildi. Operasyon sonucunda 1 şahıs gözaltına alındı ve soruşturma devam ediyor.