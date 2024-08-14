Şanlıurfa'da 6 Bin 400 Litre Kaçak Akaryakıt Ele Geçirildi

Şanlıurfa'nın merkez Eyyübiye ilçesinde bir depoda 6 bin 400 litre kaçak akaryakıt ele geçirilirken 1 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı tarafından kaçakçılık suçlarına karşı çalışma başlatıldı.

Bir depoda kaçak akaryakıt satışı yaptığı tespit edilen şüpheli A.D'nin Eyyübiye ilçesindeki deposuna Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ve Eyyübiye İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince operasyon düzenlendi.

Depoda yapılan aramada, 6 bin 400 litre kaçak akaryakıt ve 1 sayaçlı pompa ele geçirildi, şüpheli A.D. gözaltına alındı.