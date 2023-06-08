Şanlıurfa'da 6 aranan şüpheli yakalandı

Şanlıurfa'da gerçekleştirilen asayiş uygulamasında, 991 kişinin GBT sorgulaması yapıldı, 6 aranan şüpheli yakalandı. Ayrıca yapılan aramalarda 3 tabanca, tabanca parçaları ve uyuşturucu ele geçirildi.

Şanlıurfa'da çeşitli suçlardan aranan 6 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince, kent merkezinde belirlenen noktalarda 60 ekip ve 205 polisin katılımıyla asayiş uygulaması gerçekleştirildi.

Denetimlerde 991 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yapıldı, aranan 6 kişi yakalandı, 14 iş yeri denetlendi, 167 araç ve 7 motosiklet sorgulandı, 1 araç sürücüsüne 4 bin 64 lira idari para cezası uygulandı.

Adreslerde yapılan aramalarda ise 3 tabanca, çok sayıda tabanca parçası, bir miktar uyuşturucu ele geçirildi, 11 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.