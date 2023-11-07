Şanlıurfa'da 58 Kilo Uyuşturucu Skunk Ele Geçirildi

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde yapılan uygulamada 58 kilo uyuşturucu skunk maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde yapılan uygulamada 58 kilo uyuşturucu skunk maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.

Şanlıurfa Siverek İlçe Emniyet Müdürlüğe ekipleri tarafından Siverek- Diyarbakır karayolu uygulama noktasında denetim yapıldı. Yapılan denetimde, bir tır içerisinde özel bölümlerde gizlenmiş 58 kilo uyuşturucu skunk maddesi ele geçirildi.

Olayla ilgili tır sürücüsü, gözaltına alındı. - ŞANLIURFA