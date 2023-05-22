Şanlıurfa'da 53 kilo 750 gram skunk ele geçirildi
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Şanlıurfa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 53 kilo 750 gram skunk ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
Şanlıurfa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 53 kilo 750 gram skunk ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin uyuşturucu kullanımı ve satışıyla mücadelesi kapsamında kent girişinde bir araç durduruldu.
Araçta yapılan aramada, 50 paket halinde 53 kilo 750 gram skunk ele geçirildi.
Bir şüpheli "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan gözaltına alındı.
Kaynak: AA / Güncel