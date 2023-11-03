Şanlıurfa'da 507 Tabanca Namlusu Ele Geçirildi

Şanlıurfa'da düzenlenen operasyonda, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 507 tabanca namlusu ele geçirildi. Operasyon kapsamında 1 şüpheli gözaltına alındı.

Şanlıurfa'da düzenlenen operasyonda 507 tabanca namlusu ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, silah ve mühimmat kaçakçılığına yönelik çalışmaları devam ediyor.

Bu kapsamda belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, 507 tabanca namlusu ele geçirdi.

Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.