Şanlıurfa'da 50 Yaşındaki Kişi Evinde Ölü Bulundu

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde, 50 yaşındaki C.Ö'nün evinde hareketsiz halde bulunmasının ardından, durumu bildiren yakınları, olayın 112 Acil Çağrı Merkezine iletti. C.Ö'nün hayatını kaybettiği belirlenirken, cenaze otopsi için morga kaldırıldı ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Şanlıurfa'nın merkez Eyyübiye ilçesinde, bir süredir kendisinden haber alınamayan 50 yaşındaki kişi evinde ölü bulundu.

Yeni Mahalle'de yalnız yaşayan C.Ö'den bir süredir haber alamayan yakınları eve gitti.

C.Ö'yü evde hareketsiz halde bulan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

Eve gelen ekipler, C.Ö'nün hayatını kaybettiğini belirledi.

Cenaze, otopsi için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: AA / Rauf Maltaş - Güncel
