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Şanlıurfa'da 5 otomobilin karıştığı kazada 6 kişi yaralandı

Şanlıurfa'da 5 otomobilin karıştığı kazada 6 kişi yaralandı

Güncel Haberler

Şanlıurfa'da 5 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'da 5 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Henüz sürücülerinin ismi ve plakası öğrenilemeyen 5 otomobil, Şanlıurfa- Diyarbakır kara yolunun kent girişinde zincirleme kazaya karıştı.

Kazada, aralarında sürücülerin de bulunduğu 6 kişi yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.???????

Otomobillerin çekici yardımıyla kaldırıldığı yolda, ulaşım yaklaşık yarım saat tek şeritten sağlandı.

Kaynak: AA / Rauf Maltaş - Güncel

Diyarbakır Şanlıurfa Güncel Haberler

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