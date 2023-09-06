Şanlıurfa'da 5 kilo 550 gram skunk ele geçirildi, 5 şüpheli gözaltına alındı
Şanlıurfa'da Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, 5 kilo 550 gram skunk ele geçirildi. 5 şüpheli gözaltına alındı.
Şanlıurfa'da 5 kilo 550 gram skunk ele geçirildi, 5 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin uyuşturucu kullanımı ve satışıyla mücadele çalışmaları sürüyor.
Ekiplerce bu kapsamda yapılan çalışmalarda tespit edilen 2 şüpheli araç kent girişinde durduruldu.
Araçlarda yapılan aramalarda, 5 kilo 550 gram skunk ele geçirildi.
Gözaltına alınan 5 şüpheli, emniyete götürüldü.
Kaynak: AA / Müslüm Etgü - Güncel