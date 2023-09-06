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Şanlıurfa'da 5 kilo 550 gram skunk ele geçirildi, 5 şüpheli gözaltına alındı

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Şanlıurfa'da Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, 5 kilo 550 gram skunk ele geçirildi. 5 şüpheli gözaltına alındı.

Şanlıurfa'da 5 kilo 550 gram skunk ele geçirildi, 5 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin uyuşturucu kullanımı ve satışıyla mücadele çalışmaları sürüyor.

Ekiplerce bu kapsamda yapılan çalışmalarda tespit edilen 2 şüpheli araç kent girişinde durduruldu.

Araçlarda yapılan aramalarda, 5 kilo 550 gram skunk ele geçirildi.

Gözaltına alınan 5 şüpheli, emniyete götürüldü.

Kaynak: AA / Müslüm Etgü - Güncel

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