Şanlıurfa'da 49 Kaçak Cep Telefonu Ele Geçirildi, 2 Şüpheli Yakalandı
Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde yapılan operasyonda, bir otomobilde yapılan aramada 49 kaçak cep telefonu ve birçok diğer kaçak eşya ele geçirildi. İki şüpheli gözaltına alındı.
Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde 49 kaçak cep telefonu ele geçirildi, 2 şüpheli yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında, ilçe girişinde durumundan şüphelenilerek durdurulan bir otomobilde arama yapıldı.
Araçta 49 kaçak cep telefonu, 4 akıllı saat, 3 kulaklık, 30 şarj aleti, 40 şarj kablosu, 280 elektronik sigara, 220 paket sigara, 1 kilogram nargile tütünü ele geçirildi.
Olayla ilgili İ.Ç. ve İ.D. gözaltına alındı.