Şanlıurfa'da 461 Kilogram Sentetik Uyuşturucu Ele Geçirildi
Şanlıurfa'da yapılan operasyonda bir araçta 461 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi ve bir şüpheli gözaltına alındı.
Şanlıurfa'da bir araçta 461 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğünce uyuşturucuyla mücadeleye yönelik çalışma yapıldı.
Ekiplerce bir araca gerçekleştirilen operasyonda, 461 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.