Şanlıurfa'da 46 Kilo 500 Gram Sentetik Uyuşturucu Ele Geçirildi
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Şanlıurfa'da polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 46 kilo 500 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi ve 1 şüpheli gözaltına alındı.
Şanlıurfa'da 46 kilo 500 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin uyuşturucu kullanımı ve satışıyla mücadelesi sürüyor.
Ekiplerce bu kapsamda düzenlenen operasyonda, 46 kilo 500 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Uyuşturucuya ilişkin gözaltına alınan 1 zanlı emniyet müdürlüğüne götürüldü.
Kaynak: AA / Güncel