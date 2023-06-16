Şanlıurfa'da 45 Aranan Şahıs Yakalandı

Şanlıurfa'da çeşitli suçlardan haklarında arama kararı bulunan 45 kişi, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı. Operasyonda, kasten öldürme, dolandırıcılık, yağma ve hırsızlık gibi farklı suçlardan aranan şahıslar gözaltına alındı.