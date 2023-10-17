Şanlıurfa'da 43 kilo 250 gram skunk ele geçirildi
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Şanlıurfa'da 43 kilo 250 gram skunk ele geçirildi, 5 şüpheli gözaltına alındı.
Şanlıurfa'da 43 kilo 250 gram skunk ele geçirildi, 5 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin uyuşturucu kullanımı ve satışıyla mücadele çalışmaları sürüyor.
Kentte ekiplerce düzenlenen operasyonda 43 kilo 250 gram skunk ele geçirildi.
Olayla ilgili 5 şüpheli gözaltına alındı.
Kaynak: AA / Güncel