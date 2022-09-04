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ŞANLIURFA'DA 42 DERECEDE HAVUZ KUYRUĞU

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ŞANLIURFA'da 42 dereceyi bulan hava sıcaklığı nedeniyle kentte bulunan 12 yüzme havuzunda uzun kuyruklar oluştu.

ŞANLIURFA'da 42 dereceyi bulan hava sıcaklığı nedeniyle kentte bulunan 12 yüzme havuzunda uzun kuyruklar oluştu.

Türkiye'nin en sıcak illeri arasında yer alan Şanlıurfa'da termometrelerin 42 dereceyi göstermesi üzerine sıcaktan bunalan gençler ve çocuklar kent merkezinde Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan yüzme havuzlarının bulunduğu tesislere akın etti. Havuzlarda oluşan yoğunluk nedeniyle görevliler tarafından 1'er saat arayla havuza alınan gençler ve çocuklar havuzda yüzerken bir sonraki saati bekleyen gençler ise havuz dışında uzun kuyruk oluşturdu.

Öte yandan Büyükşehir Belediyesi yüzme havuzlarında 16 yüzme antrenörü ve 26 cankurtaran görev yaptığı kaydedilirken, aylık yaklaşık 10 -12 bin kişinin yüzme havuzlarından faydalandıkları bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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